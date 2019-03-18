نزلاء «إصلاحية أبوظبي» يحصدون جائزة «رأس الخيمة للقرآن»

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز نزلاء ونزيلات مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالجائزة الأولى لمسابقة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، في دورتها التاسعة عشرة.

وأكد العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بإشراك النزلاء والنزيلات في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لتشجيع روح المنافسة والإبداع، وشغل أوقاتهم بما يفيدهم حاضراً ومستقبلاً.

وحصل النزلاء على المركز الأول في عدة فئات بالمسابقة التي نظمت على مستوى الدولة.

وسلم النقيب محمد عبد الله ثاني مدير فرع التعليم والثقافة، الجوائز النقدية وشهادات التقدير إلى الفائزين.