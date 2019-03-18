«إقامة دبي» تنجز 679.3 ألف إذن دخول لمقيمي «التعاون» في عامين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أنجزت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 679 ألفاً و389 إذن دخول لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين، بواقع 321 ألفاً و109 طلبات إذن دخول في عام 2018، و358 ألفاً و280 إذن دخول في عام 2017.

إذن مسبق

وقال العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة إن طلب أذونات الدخول لا ينطبق على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، إنما على مرافقيهم الأجانب والمقيمين في دول مجلس التعاون، حيث يتطلب من هؤلاء الحصول على إذن دخول مسبق لزيارة الدولة، والذي يتم التقديم عليه عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي «لإقامة دبي»، مشيراً إلى أنه في حال الموافقة يتم إرسال نسخة إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب، ويعتبر الحصول على النسخة الإلكترونية للتأشيرة من الشروط الأساسية للسفر إلى الدولة.

وأضاف: إن إجراءات التقديم على طلب التأشيرة أصبحت سهلة وبخطوات ذكية، حيث يتم استقبال الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الذكي لإقامة دبي وإنهائه حسب استيفاء الشروط ومنها صلاحية جواز السفر، الاسم، والمهنة. موضحاً أن إذن الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون يمنح لرجال الأعمال والمستثمرين وذوي المهن العليا فقط.

تجربة ممتعة

وأكد الشامسي أن إقامة دبي تعمل على تسهيل الإجراءات لجميع الزوار والمقيمين، وتعمل على أن تكون زيارة الجميع لدبي تجربة جميلة وممتعة، ومن أجل هذا قدمت الإدارة خدمة تقديم إذن الدخول للدولة من خلال خدمة الأون لاين للمقيمين في دول مجلس التعاون والمرافقين لمواطني دول مجلس التعاون من الفئات المساعدة وغيرهم، حيث يستطيعون التقديم لتأشيرة دخول للدولة ودفع الرسوم أون لاين، ولا حاجة لهم للتوقف في المطار لتقديم الفيزا، أو دفع الرسوم، أو عمل أي إجراء.

ومن جانبه نوه الرائد سعيد خلفان السويدي رئيس قسم إصدار تأشيرات مقيمي مجلس التعاون في مطار دبي الدولي إلى أن يجب على الزائرين عدم تجاوز مدة البقاء المسموح لهم بها داخل الدولة، وذلك تجنباً لدفع غرامة مالية قدرها 200 درهم إماراتي عن اليوم الأول و100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك. بالإضافة إلى رسم خدمة إضافي قدره 100 درهم عند مغادرة الدولة، لافتاً إلى أنه يمكن للمخالفين دفع تلك الرسوم من خلال أحد مكاتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أو قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.