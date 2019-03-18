ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية يناقش تطويق الجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، افتتاح فعاليات ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الثاني عشر، في فندق إنتركونتيننتال – فيستفال سيتي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، ومساعدو القائد العام، ونخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم، بينهم 45 متحدثاً رئيساً في الملتقى من 16 دولة، واستعرضت الجلسات مواضيع متنوعة، تتضمن مناقشة أفضل الممارسات لتطويق الجرائم الإلكترونية، على غرار مناقشة الجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتجربة رحالة إيرلنديين مع شرطة 51 دولة، إضافة إلى كيفية تصنيف الأموال التي يتم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، والقضاء على صور الأطفال التي يتم تداولها عبر الشبكة.

المنصة الإلكترونية

ودشن الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المنصة الإلكترونية www.PoliceIndicators.com، والتي ستعمل على جمع كافة المؤشرات والإحصاءات التي ستضيفها الجهات الشرطية العالمية، ثم تحليلها وإصدار «تقرير التنافسية الشرطية العالمي»، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، ثم العمل على ترتيب أفضل الممارسات الشرطية، ليكون التقرير مرجعاً عالمياً يختص بالمؤشرات الشرطية العالمية، ونافذة مهمة للتغلب على أبرز التحديات الأمنية.

صقل الخبرات

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، في كلمته الافتتاحية، إن الملتقى أصبح مناسبة دورية، تلتقي فيه القيادات الأمنية المتخصصة، وتعرض فيه التطبيقات الشرطية المتميزة، التي تسهم في زيادة المهارات، وصقل الخبرات المختلفة لمنتسبي الشرطة، لا سيما إذا كانت هذه التطبيقات ناتجة عن ممارسات أمنية لأجهزة شرطية، هي بلا شك من أفضل الأجهزة الشرطية الفاعلة في العالم، وقد حضرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لا يجمعهم سوى الرغبة في التعلم والعمل بجد. وتحقيق هدف مشترك واحد، وهو تحقيق الأمن والقضاء على الجريمة.

وتابع: إن التحديات الأمنية والجنائية المستقبلية، هي تحديات كبيرة ومتغيرة، بحجم التغير المجتمعي في جميع دول العالم، وقد ارتبط هذا التغير بشكل كبير، بالمستحدثات التقنية والتطور الهائل والمتسارع في جميع مناحي الحياة، ولذلك، فقد كان عنوان الملتقى لهذا العام «الذكاء الاصطناعي وشرطة المستقبل».

تجارب

وخلال الجلسة الرئيسة، قدم الرحالان البولنديان أدول وكريس، شرحاً حول رحلتهما حول العالم باستخدام الدراجة الهوائية، والتي استمرت 9 سنوات، عبَروا خلالها 51 دولة، مستعرضين في الملتقى، تجاربهم مع الشرطة حول العالم، والتحديات التي واجهتهم.

وشهدت الجلسة الرئيسة عرضاً لفيديو حول عمل القيادة العامة لشرطة دبي، واستخدامها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سواء في العمل المروري أو الجنائية، وفي إدارة العمليات، إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز الخدمات المقدمة في مركز الشرطة الذكي، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى إسعاد المجتمع.

الجرائم السيبرانية

وناقشت فعاليات الجلسة الأولى في الملتقى، والتي أدارها النقيب عبد الله الشحي «الجرائم السيبرانية - الإلكترونية»، حيث تحدث السيد ديفيد دينتون من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية في دائرة الأمن الداخلي الأمريكية، متطرقاً إلى كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم، لضمان سلامة وأمن المجتمع.

بدورها، قدمت لينا ماكدونالد من كندا، شرحاً حول مشروع اركنيد «arachnid»، الهادف إلى متابعة الصور الخاصة بالأطفال على الشبكات العنكبوتية «الإنترنت»، وإزالة هذه الصور، من أجل حماية الأطفال، والتعامل مع التهديدات التي تستهدفهم، مشيرة إلى أن المشروع يركز على حماية الضحية عبر الإنترنت، من خلال نهج أطلقت عليه اسم «مكافحة النار بالنار».

من جانبه، قدم جينغ خي بون مساعد قائد شرطة سنغافورة، شرحاً حول آليات العمل في مكافحة الجرائم السيبرانية في موطنه، مشيراً إلى أن الشرطة السنغافورية، تعمل على استباق المستقبل، من خلال مواكبة كافة التطورات في المجالات الإلكترونية والتكنولوجية.

وقدم نيكولاس أشتون من الولايات المتحدة الأمريكية، ورقة عمل حول تداول الأموال عبر الشبكة العنكبوتية، وكيفية تصنيفها بين أموال شرعية وغير شرعية، فيما قدم الملازم أول خالد تهلك من شرطة دبي، شرحاً حول آلية التعامل مع بلاغات الجرائم السيبرانية في شرطة دبي.

تبني الابتكار

وتناولت الجلسة الثانية للملتقى، والتي أدارها العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي «الابتكار في التدريب والتأهيل الشرطي»، حيث تحدثت ساو مي تشيو نائب مدير كلية شرطة هونغ كونغ، عن آلية احتضان وتبني الابتكار والتكنولوجيا في التدريب في كلية الشرطة، بهدف تخريج أجيال قادرة على مواكبة كافة التحديات المستقبلية في العمل الشرطي، وخاصة في المجالات الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.

وقدم كيفين مالكاهي مؤلف وخبير الموارد البشرية في كلية بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية، ورقة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والريادة في الموارد البشرية».

الذكاء الاصطناعي

واختتم اليوم الأول فعاليته، بجلسة رئيسة، تحدث خلالها العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، عن «الذكاء الاصطناعي وشرطة المستقبل»، من منظور القيادة العامة لشرطة دبي، فيما قدم السيد تيرينس موناهان نائب قائد شرطة نيويورك، شرحاً حول «فلسفة الشرطة المجتمعية في شرطة نيويورك»ز

وقدم لويس كاريلهو المستشار الشرطي للأمم المتحدة، شرحاً حول آلية استخدام شرطة الأمم المتحدة للتكنولوجيا في منع الصراعات، ونشر السلام في العالم من خلال الدور المنوط بها كمنظمة أممية، فيما قدم السيد كيفين توماس رئيس جمعية قادة الشرطة في المملكة المتحدة، شرحاً حول مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة في العمل الشرطي.

محاور

أشار العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا إلى أن الملتقى سيشهد استعراض عدة محاور، هي: التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والابتكار في التدريب والتأهيل الشرطي، وتكنولوجيا المستقبل ودورها في الأمن والسلامة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي في الأدلة الجنائية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال المروري.