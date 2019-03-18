الرئيس البوروندي يبحث تسجيل هيئة آل مكتوم الخيرية

المصدر: بوجمبورا - وام

استقبل بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي، وفد هيئة آل مكتوم الخيرية، برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة.

ونقل ميرزا تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، إلى الرئيس بيير نكورونزيزا.

وأعرب الرئيس بيير عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على موافقته على مشروع مدرسة آل مكتوم في بوروندي، أول مشروعات هيئة آل مكتوم.

وتم خلال اللقاء، بحث موضوع تسجيل الهيئة، وفتح مكتب لها، حتى تقوم بعملها بالشكل القانوني، وفق النظم المعمول بها في بوروندي.

وأبدى الرئيس البوروندي استعداده لتقديم جميع التسهيلات للهيئة للقيام بنشاطها التعليمي والخيري والاجتماعي.

وقال ميرزا الصايغ إن الرئيس البوروندي استعرض خلال اللقاء، التطور الذي تشهده بلاده من النواحي الاقتصادية والتعليمية، وتفتح أبوابها للمستثمرين في عدد من المجالات خاصة الزراعية.

من جانب آخر، التقى وفد الهيئة دنيزة نكورونزيزا السيدة الأولى في بوروندي، مسؤولة مؤسسة أبونتو للأعمال الخيرية، وتناول اللقاء مشروعات تتعلق بدعم المرأة.

وستقوم الهيئة بتوريد 71 ماكينة خياطة، منها 35 ماكينة قبل شهر رمضان المقبل، بعد تخصيص مقر للمدربات اللاتي يتولين تدريب النساء لبدء تنفيذ المشروع، حيث تتولى الهيئة تقديم القماش اللازم، وشراء الإنتاج وتوزيعه على المحتاجين.

وستزود الهيئة المشروع بأجهزة كمبيوتر ومستلزمات أخرى.

وقال الصايغ إن السيدة الأولى رحبت بالمشروع، مؤكدة دعمها له، وموجهة الشكر والتقدير إلى هيئة آل مكتوم الخيرية على جهودها.