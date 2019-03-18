«إسعاف دبي» تسلّم دائرة المالية جهازاً لإزالة رجفان القلب

المصدر: دبي - البيان

تسلّمت دائرة المالية بحكومة دبي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهازاً لإزالة رجفان القلب إلى دائرة المالية. والذي يُعدّ أول جهاز من نوعه تسلّمه المؤسسة إلى جهة حكومية، ضمن مبادرة (مدينتي تسعفني)، التي تهدف إلى التعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والاتحادية وبعض الجهات في القطاع الخاص في إنقاذ الحالات الخطيرة لمرضى القلب، خاصة النوبات القلبية وما قد يصاحبها من أعراض شديدة وعنيفة كالإغماء وتوقف النبض وانقطاع التنفس، ومكافحة نتائجها المفضية إلى الوفاة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي إن فكرة (مدينتي تسعفني) برزت من خلال تعامل المسعفين الميداني مع الحالات المشابهة وتعرض مريض القلب لمضاعفات خطيرة إثر إصابته بالنوبة القلبية إذ قد تؤدي إلى سكتة دماغية إن لم يسارع أهل المريض أو القريبون منه إلى إنقاذه عن طريق الإنعاش القلبي الرئوي الذي ينجح بنسبة 95% في حمايته من الموت، لافتاً إلى أن الأساس في الفكرة هو الاستفادة من اللحظات الذهبية التي تعقب الإصابة مباشرة وقبل وصول الطبيب إلى المريض أو نقله إليه وهو ما اصطلح على تسميته بالطب الطارئ.

من جانبه، أعرب عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عن شكره لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مبادرتها المتمثلة بتقديم جهاز إزالة رجفان القلب إلى دائرة المالية كأول جهة حكومية تتسلم هذا الجهاز وتحفظه جاهزاً للاستخدام عند وقوع أي طارئ يتطلب الإنعاش القلبي الرئوي لأحد موظفي الدائرة أو زوارها، وأشاد آل صالح بمبادرة المؤسسة (مدينتي تسعفني) التي اعتبر أن من شأنها رفع فرص النجاة والحدّ من تفاقم الإصابات التي قد يتعرض لها أيٌّ من أفراد المجتمع.