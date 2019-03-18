«كليفلاند أبوظبي» تستخدام الروبوت الجراحي لاستئصال سرطان الحنجرة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

طرح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبۑ»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، نهجاً جراحياً جديداً لعلاج سرطان الحنجرة، الذي يعد أحد أكثر أنواع سرطانات الرأس والرقبة انتشاراً، حيث استخدموا روبوتاً جراحياً لاستئصال ورم مع جزء من حنجرة مريض عبر الفم، دون إحداث أي شق جراحي، أو التسبب في أي ضرر في قدرات المريض على النطق والبلع.

وقال الدكتور ممتاز خان، الاستشاري في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى: «تعتمد الطرق التقليدية لعلاج سرطان الحنجرة، على الوصول إلى مكان الورم عبر الرقبة، حيث يتم فتح القصبة الهوائية لمساعدة المريض على التنفس وإدخال أنابيب التغذية عبرها إلى داخل جسمه، كما يحتاج المريض لعلاج إضافي لاستعادة القدرة على النطق والبلع مرة أخرى. أما النهج الجديد، فيتيح لنا الاستغناء عن أنابيب التنفس والتغذية، ولا يحتاج إلى إقامة طويلة في المستشفى، كما يكون التعافي فيه سريعاً، إذ بإمكان المريض تناول الأكل والشرب بعد ساعات قليلة من الجراحة».