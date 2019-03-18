حملة للتوعية بلوائح أحواض السباحة وخزانات المياه في الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة للتوعية باللوائح والقرارات الخاصة بأحواض السباحة وخزانات وبرادات مياه الشرب، بهدف التعريف باللوائح والقوانين والأدلة الارشادية المنظمة لعمليات تشغيل وإدارة وتنظيف أحواض السباحة وخزانات وبرادات المياه.

وتضمنت الحملة في مدينة ليوا توزيع مطبوعات توعوية وتنظيم محاضرات شملت مركز شرطة مزيرعة ومستشفى مدينة ليوا، ومركز خدمات المزارعين، بالإضافة إلى المدارس والفنادق والشركات العقارية ومساكن العمال الجماعية والمباني التجارية والمجتمع المحلي في ليوا، وفي مدينة غياثي أكدت الحملة أهمية مراعاة الأمن والسلامة عند تركيب البرادات وتوصيلاتها الكهربائية، وكذلك نظافة خزانات المياه عن طريق شركات معتمدة من قبل بلدية منطقة الظفرة وأيضاً نظافة أحواض السباحة وتطبيق الشروط الصحية المطلوبة.

وتأتى الحملة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق لوائح الصحة العامة التي صدرت، بشأن الحفاظ على المظهر العام.