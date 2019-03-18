شرطة دبي تنظم ورشة «السعادة والإيجابية» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي بأسبوع السعادة العالمي عبر تنظيم ورشة «السعادة والإيجابية» التي ينظمها مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، على مدار أسبوع كامل، ويستهدف به جميع الموظفين من العسكريين والمدنيين بهدف تحسين جودة الحياة ونشر معايير السعادة والروح الإيجابية بينهم.

وأكدت عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، مؤكدة أن احتفاء شرطة دبي بأسبوع السعادة العالمي مع موظفي القوة يعكس الجهود التي تبذلها شرطة دبي في خلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين، ما يسهم في تعزيز روح المبادرة والإبداع وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة بين الموظفين.