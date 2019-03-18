«قضاء أبوظبي» تطلق مشروع القيد الإلكتروني للقضايا

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، حزمة من المشاريع والمبادرات الرقمية، تتضمن تفعيل المرحلة الثانية من مشروع القيد الإلكتروني للقضايا، بما يتيح لجمهور المتعاملين قيد الدعاوى عن بعد، فضلاً عن تقديم الطلبات أثناء التداول وما بعد الحكم في جميع أنواع الدعاوى الابتدائية والاستئناف، وملفات التنفيذ والحلول البديلة لفض النزاعات، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة. وتضمنت المبادرات الرقمية، إطلاق خدمة تحضير الدعاوى عن بعد مع مكاتب المحاماة، بما يتيح لمحضري الدعاوى التواصل مع المكاتب وإتمام الإجراء إلكترونياً، كما اشتملت المبادرات على إتاحة تقديم الطلبات المتعلقة بمراكز رؤية المحضونين.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق حزمة جديدة من المبادرات الرقمية ضمن خطة التحول الرقمي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على التطوير المستمر للخدمات القضائية عبر استخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة والحصول على الخدمات القضائية والعدلية من خلال منصة إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد، وتضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

من جانبه، أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل إنجاز المعاملات ضمن منظومة شاملة تضمن الدقة والموثوقية والسرعة في التنفيذ من خلال الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وتطبيقاتها المتعددة لتقديم الخدمات بشكل ميسر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل القضائي على مختلف المستويات.