بدء تطبيق المشروع الوطني لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن بدء تطبيق المشروع الوطني لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة كأول تشريع حكومي عالمي في هذا السياق. ويضمن التشريع رفع كفاءة المختبرات الطبية ونتائجها والتي كانت تتأثر بتباين الأنظمة والمعايير بين دولة وأخرى.

ويضبط التشريع كفاءة المختبرات الطبية والتجهيزات والأدوات المستخدمة فيها والنتائج المخبرية فيما يحدد الحدود الدنيا لكفاءة المختبر الطبي بما يسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة في الدولة وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وأكدت الدكتورة رحاب العامري مديرة إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التقرير الطبي الصادر عن مختبر معتمد في دولة الإمارات لن يتطلب أية مراجعات خارجية لضمان كفاءة المخرجات بعد اليوم خصوصاً بعد حصول الاعتماد وفق المواصفة الدولية «أيزو ISO 15189» واشتراطات نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التابع لها بشأن متطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

ووفقاً للعامري فقد تلقت الهيئة إشادة عالمية بعد إطلاق المشروع الوطني لاعتماد المختبرات الطبية أبرزها أجهزة الاعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية وجهاز الاعتماد البريطاني مبدين رغبتهم في الاستفادة من تلك التجربة مع إمكانية التنسيق مع هذه الدول لنقل التجربة التي ستساهم في مواجهة تحدي تعدد الأنظمة والممارسات.

وأوضحت أن المنظومة الإماراتية سترتقي بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية لاسيما وأن أكثر من 70% من نتائج المختبرات الطبية تدخل في دعم متخذي القرار الطبي لذلك سيدعم التشريع دقة النتائج كما يسهم في التقليل من الأخطاء الطبية ولا سيما تقليل التكلفة نتيجة الحاجة إلى إعادة الفحوصات وما يرتبط بذلك من تكاليف وأعباء مالية على المريض.

ممارسات

دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي فبراير الماضي وبموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.