الأمطار تعمّ الإمارات.. وتوقّع استمرارها اليوم

المصدر: متابعة ـ قسم المحليات

شهدت إمارات الدولة أمس حالة جوية غير مستقرة، وزادت حدتها مع استمرار تشكل السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وقوية أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 800 متر خاصة في المناطق المكشوفة، فيما استمر البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب خاصة خلال الفترة المسائية، وشهدت العديد من مناطق الدولة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة في سويحان والهير والعين في إمارة أبوظبي، وكانت رعدية على مطار آل مكتوم الدولي كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة في عجمان وشارع الإمارات وغزيرة في رأس الخيمة وأمطار مختلفة الشدة على دبي وما حولها لا سيما 8 مساءً، وخفيفة إلى متوسطة على الفجيرة والشارقة وأم القيوين.

تحذير



وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراته أمس بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.



ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم «الاثنين» غائماً صباحاً خاصة شمالاً وشرقاً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، يصبح مغبر إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.



صحو إلى غائم



ويكون الطقس يوم «الثلاثاء» صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.



سحب ركامية



واستمر الطقس في منطقة العين صباح ومساء أمس غائماً إلى غائم جزئياً، إلى جانب تكون سحب ركامية مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية. كما سقطت أمطار متفرقة الشدة. ودعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق الداخلية والخارجية في الأجواء المغبرة بسبب الأتربة التي تثيرها الرياح، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، لتجنب وقوع حوادث مرورية. وحثتهم على الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بإرشادات القيادة الصحيحة في مثل هذه الظروف الجوية، لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامتهم والآخرين.



ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وذلك بخفض السرعات إلى 80 كلم/‏‏ الساعة، وترك مسافة أمان كافية تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي خلال الظروف الجوية المتقلبة، كما حثتهم على الالتزام بالقيادة الآمنة، وأخذ الحيطة والحذر خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار، واتباع إجراءات السلامة في مثل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامة الجميع.



أمطار الخير



وشهدت عجمان صباح أمس هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق المتفرقة في الإمارة، وشهدت مناطق التلة والحميدية والجرف هطول أمطار متوسطة، بينما الأحياء في وسط المدينة شهدت سقوط أمطار خفيفة ولم تتأثر حركة السير والمرور بسبب هطول الأمطار.



وتنذر الأجواء بهطول مزيد من الأمطار مع انتشار السحب، وأكدت دائرة البلدية والتخطيط استعدادها لاستقبال موسم الأمطار وتوزيع المضخات على المناطق السكنية واستعداد فرق الطوارئ لفتح الطرقات في حالة تجمعت المياه بهدف تسهيل الحركة المرورية.



جبل جيس



شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة، أدت لجريان شلالات قمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات والتي سجلت انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وصلت إلى معدل 10.3 درجات بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة.



وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن الدائرة تعاملت بشكل مباشر مع سحب المياه من مختلف شوارع الإمارة، من خلال مضخات السحب الموزعة على المناطق المنخفضة ونقل المياه إلى الخزانات المجهزة لها لضمان عدم تجمعها والاستفادة منها مستقبلاً، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ واصلت عملياتها على قمة جبل جيس التي شهدت جريان الشلالات على جانبي الطريق لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية في ظل توافد أعداد كبيرة من العائلات للاستمتاع بالغيوم الماطرة التي غطت القمة الجبلية أمس.



غزيرة إلى متوسطة



بينما هطلت صباح أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من أم القيوين ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.



وأكد غانم علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة ببلدية أم القيوين أن بلدية أم القيوين بذلت جهوداً كبيرة لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن تساقط أمطار الخير التي تشهدها الدولة بشكل كثيف على مدى يومين من خلال التعاون مع جميع قطاعات البلدية، بسرعة آنية في مناطق تجمع المياه في الشوارع والطرق والساحات الترابية وكل المناطق الأخرى، حرصاً منها على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة. ودعا الملازم أول محمد علي خلفان بن غافان مدير فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، وتفادياً لمفاجآت الطريق.

وفي الفجيرة، اشتدت الأمطار مساء أمس مصحوبة برياح باردة وعاصفة رعدية، أدت إلى تجمع المياه في الشوارع والميادين والدوارات وبين الأحياء والمناطق المنخفضة.



إغلاق طريق



أعلنت شرطة رأس الخيمة إغلاق الطريق المؤدي إلى وادي البيح نظراً لجريان الوادي وارتفاع منسوب المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة. وحذرت شرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات على الطرق الرئيسية والداخلية بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار والانتباه للطريق، كما تم توزيع الدوريات المرورية على مختلف شوارع الإمارة والطريق المؤدي إلى المناطق الطبيعية والأودية الجبلية لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومرافقيهم. وأشارت إلى أن الفرق الهندسية تعمل على إصلاح تعطل الإشارات الضوئية على تقاطع الرمس وتقاطع أسواق الخليج.