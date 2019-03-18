الهلال الأحمر برأس الخيمة يؤوي 49 متضرراً من بناية السوق القديم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلنت هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أمس، عن إيواء وتسكين ‬11 أسرة مكونة من 49 شخصاً تضرروا من جراء انهيار كتل خرسانية من إحدى البنايات في منطقة السوق القديم برأس الخيمة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، حيث سارعت شرطة رأس الخيمة إلى إخلاء البناية حفاظاً على سلامة قاطنيها.

وأوضح منصور سعيد النقبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن فرع الهيئة في رأس الخيمة وفّر شققاً فندقية لتسكين 11 أسرة مكونة من 49 شخصاً بصورة مريحة وملائمة، وتوفير الحماية والراحة اللازمة لهم والحفاظ على أرواحهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في ظل أجواء الطقس التي تشهدها الإمارة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر فور تلقي البلاغ من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أرسل فريقاً من المتطوعين المدربين على التعامل مع هذه الحالات لتقديم الدعم والمساندة وتوفير احتياجاتهم، وتم التأكد من أنه لا توجد أية إصابات، حيث تبين أن البناية السكنية مأهولة بالسكان، وتم إخلائها بالكامل من قِبل شرطة رأس الخيمة.

وأضاف النقبي: «تم نقل العائلات إلى إحدى الشقق الفندقية ومتابعة أوضاعهم والتكفل بعملية الإيواء إلى حين انتهاء تقلبات الطقس وتحديد مصير البناية السكنية من قبل خبراء الجهات المعنية»، لافتاً إلى أن الهيئة تنتظر تقرير التقييم التي يجري إعداده للتأكد من سلامة البناية المعنية لضمان عودة السكان إليها.