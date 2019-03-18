ملتقى جامعة عجمان يناقش «الإعلام وقيم التسامح»

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

احتضنت جامعة عجمان الملتقى الإعلامي الرابع الذي نظمته كلية الإعلام صباح أمس بمقر الجامعة، وبحضور ومشاركة كوكبة كبيرة من الإعلاميين العرب من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة، وأقيم الملتقى هذا العام تحت شعار «الإعلام وقيم التسامح» تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون 2019 عاماً للتسامح بهدف إعلاء قيم التسامح والترابط. افتتح الملتقى الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة بكلمة أكد فيها أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام؛ والقيم التي يجب أن تعمل على تكريسها وفي مقدمتها التسامح.

من جهته أشار الدكتور حسام سلامة، عميد كلية الإعلام، إلى دور الإعلام في إثراء الحالة المعرفية الصحيحة على المستوى الإنساني والفكري.

وأكدت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي في تصريح خاص لـ(البيان) أن التسامح في دولة الإمارات لم يبدأ بعام التسامح، بل هو دعامة استراتيجية في بنية المجتمع الإماراتي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأوضحت أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على أن تكون مناقشاته ودراساته لأي تشريع انعكاساً لطبيعة المجتمع الإماراتي الثري بتنوعه الثقافي والحضاري، كما أن الإمارات ليست مجرّد بيت لـ200 جنسية، بل إنها تحتفي بهذه الثقافات حتى تبرز أفضل ما فيها.