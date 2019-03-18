تركيب ألواح شمسية على مبنى مواقف القصيص لمترو دبي

المصدر: دبي- البيان

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، من تركيب ألواح للطاقة الشمسية على سطح مبنى مواقف القصيص التابع للخط الأخضر لمترو دبي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي.

نظام متكامل

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة: لقد تم مؤخراً الانتهاء من تركيب نظام متكامل لألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مواقف القصيص التابع للخط الأخضر لمترو دبي، حيث خصّصت الهيئة المساحة المناسبة لهذا المشروع بما يتوافق مع متطلبات المبادرة ويعزز من مجالات التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في دبي، وهو ما يحقق أهداف خطة دبي 2021، مدينة ذكية ومستدامة.

نجاح

وأكد أنه تم استكمال المشروع بنجاح عبر تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية، التي تعمل بقدرة (10) كيلو وات، حيث بدأ المشروع بالعمل بكفاءة لإنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامها لتخفيض معدل استهلاك الكهرباء في المبنى، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي مؤسسة القطارات لدعم استراتيجية التنمية المستدامة في الإمارة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وذلك بما يخدم توجهات الهيئة في استخدام الطاقة البديلة والنظيفة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يحتل مكانة متقدمة في أجندة عمل الهيئة.