7 % إنجاز المرحلة الثانية لطريق الشارقة ــــ الذيد ــــ مسافي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

بلغ معدل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (E99) الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح، منذ بدء العمل فيه في ديسمبر الماضي وحتى الآن 7% تقريباً، فيما تبلغ كلفته الاجمالية 82.1 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع يوليو 2020.

وكشفت وزارة تطوير البنية التحتية أن المرحلة الثانية من المشروع الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة تستهدف توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد (E99)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102).