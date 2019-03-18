عصف ذهني لمناقشة احتياجات وفرص التمكين لأهالي حتا

المصدر: حتا - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة عصف ذهني لبحث احتياجات التمكين المهني والمالي والتدريبي لأهالي حتا، أقيمت بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية العاملة في حتا.

وتأتي الورشة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الخدمات الاجتماعية في منطقة حتا، التي وضعتها الهيئة استناداً إلى مخرجات المسح الميداني الذي أجرته لأسر المنطقة. وكان أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، قد أوصى بعد زيارته الأخيرة لحتا بضرورة تكثيف العمل لتوفير احتياجات التمكين المهني والمالي وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير.

وبهدف تحديد الفرص والتحديات القائمة، استضافت ورشة العصف الذهني طلاباً وموظفين حكوميين وباحثين عن العمل بين عمر 18 و45 عاماً من الذكور والإناث، بما يساهم في تسليط الضوء بشكل أكبر على احتياجات التمكين الآنية والمستقبلية وأولويات التدريب والتأهيل المطلوبة.

وقال يوسف بن لاحج الفلاسي، مدير إدارة التمكين في هيئة تنمية المجتمع إن الورشة جاءت بغرض تحديد أولويات العمل استناداً إلى خبرات المشاركين في العصف الذهني وواقع الفرص والتحديات إضافة إلى الموارد والاحتياجات، مبيناً أن خطط التمكين الشامل لأهالي المنطقة يجب أن تلبي التطلعات الأنية في ظل ما هو متوفر من فرص، في الوقت الذي يجري فيه تطوير خطط طويلة المدى لتلبية الاحتياجات المستقبلية تستند إلى برامج موسعة للتأهيل الوظيفي والمالي.

وقال: «بدأت هيئة تنمية المجتمع بتنفيذ عدد من برامج التمكين الأساسية في منطقة حتا، والتي سيستفيد منها حوالي 150 شخصاً بشكل مبدئي يشمل ذلك برامج التوعية المالية وتطوير الذات والتأهيل الوظيفي، وسيتم بناء على ما خرجنا به من توصيات في ورشة العصف الذهني، تطوير برامج تمكين متوازية توفر حلولاً للتحديات وتستثمر الفرص».