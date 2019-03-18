مديريتا شرطة العاصمة والعين تحتفلان بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: أبوظبي-البيان

احتفلت مديريتا شرطة العاصمة والعين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بيوم الطفل الإماراتي، ووزّعت مديرية شرطة العاصمة، سلالاً من الهدايا على طلبة المدارس وأصحاب الهمم بهذه المناسبة.

وكان وفد من مركز شرطة الشعبية في مديرية شرطة العاصمة، شارك في احتفالية مدرسة الربيع الخاصة، وأكاديمية بولاريس الخاصة، كما شارك وفد من مركز شرطة الروضة، وإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، في احتفالية مماثلة، أقامها مركز النور لتدريب المعاقين.

وتعرّف طلبة مدرسة حمودة بن علي، على المهام الأمنية لمركز شرطة الروضة، وإدارة الدوريات الخاصة، وتم اصطحابهم في رحلة تعريفية للمشاركة في عرض للكلاب البوليسية خلال زيارة إدارة التفتيش الأمني K9 في قطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وشارك عدد من المدارس في احتفالية مديرية شرطة العين على مسرح نادي ضباط شرطة منطقة العين، وتضمنت الفعاليات أنشودة قدمها أطفال من روضة الأوائل، ولوحات فنية معبرة، لأطفال مدرسة الغيث للتعليم الأساسي.