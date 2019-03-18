جواهر القاسمي تشارك في جلسة حوارية بـ«الاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - وام

تستضيف النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من المنتدى تحت عنوان «من يصنع المستقبل» تلتقي خلالها نخبةً من الأطفال واليافعين والشباب لبحث دور الشباب في المسيرة التنموية والحضارية للدولة ومسؤوليتهم تجاه المجتمع المحلي وكيفية تطوير ممارسات جماعية وفردية تترجم هذه المسؤولية وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وتأتي جلسة الشيخة جواهر القاسمي ضمن فعاليات المنتدى هذا العام المقام في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس الجاري تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» حيث تعكس الجلسة جهود سموها الرامية إلى تأسيس جيل يشارك بفعالية في صناعة القرار وقيادة بلده وتطوير واقعه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليكون شريكاً في مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة ودولة الإمارات.

جهود

من جهة أخرى، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص إمارة الشارقة على تطوير قطاع الاتصال الحكومي والنهوض بخبرات العاملين به محلياً ودولياً.. مشيراً إلى جهود الإمارة في استقطاب الخبراء والممارسين الدوليين للالتقاء وتبادل الخبراء والمعارف وتطوير أساليب وتقنيات الاتصال الحديثة والقادرة على تلبية متطلبات التنمية في ظل متغيرات العصر المتسارعة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس مركز إكسبو الشارقة للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات النهائية للنسخة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

واطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام على كافة الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بانطلاق المنتدى.