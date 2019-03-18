جمعية «كلنا الإمارات» تنظم دورة تمكين أجيال المستقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت جمعية «كلنا الإمارات» دورة (تمكين أجيال المستقبل) التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 70 طفلاً إماراتياً.

ويأتي ذلك احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي وضمن المرحلة الثانية لمبادرة أجيال الخير.

وأشادت بخيتة المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية بجهود رعاية وتربية وحماية الأطفال التي تقدمها الحكومة الرشيدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ما أسهم في تأسيس جيل إماراتي واع بمسؤوليته قائم بواجباته منتج في حياته.

كما أثنت الجمعية على الجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال توجيهاتها ومبادراتها الرائدة من خلال الاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية من تقديم الرعاية للكاملة للأمهات والأطفال وفقط برامج وخطط منهجية مدروسة أسهمت في الارتقاء بدورهن نحو الأفضل.

واختتمت دورة جمعية «كلنا الإمارات» الموجهة للأطفال للمرحلة من عمر ست إلى خمس عشرة سنة، وتم تقسيم برنامج الدورة على ثلاثة أيام بمشاركة المدربة فاطمة الرميثي والمدرب عبدالله الشحي «بوطحنون».