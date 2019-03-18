توظيف 10 من منتسبي «زايد العليا» في مؤسسة نور العين

المصدر: أبوظبي - وام

دمجت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، عشرة من أصحاب الهمم منتسبيها في سوق العمل، من خلال توظيفهم بمؤسسة نور العين لخدمات النظافة، تنفيذاً لمذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.

وبموجب المذكرة التي جرى التوقيع عليها اليوم، يتم توظيف 10 من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا لدى مؤسسة نور العين، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وباعتماد مبلغ خمسين ألف درهم، تُصرف من قِبل مؤسسة نور العين، وبشكل شهري، كرواتب مقطوعة للموظفين من أصحاب الهمم الذين تم تعيينهم، بواقع خمسة آلاف درهم لكل موظف، ويتمّ من خلالها اعتماد عقود التوظيف لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، ومن جانب مؤسسة نور العين، أحمد راشد محمد مبارك الخيلي رئيس مجلس الإدارة، وحضر التوقيع على مذكرة التفاهم، عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة في مؤسسة زايد العليا، والمهندس سيف العريفي مدير مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالإنابة.