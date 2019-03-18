لطيفة بنت محمد: الإمارات نموذج فريد في تقديم أفضل وأرقى الخدمات للطفولة

المصدر: دبي - وام

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، أن تخصيص يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بالطفولة الإماراتية خطوة حضارية تؤكد على مر الأزمنة اهتمامات القيادة الرشيدة لإمارات السلام بالطفولة ثروة الغد وحصاد المستقبل منذ فجر النهضة المباركة على يد باني إمارات العزة والكرامة.

وأضافت سمو الشيخة لطيفة إن دولة الإمارات وعلى مختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة قدمت نموذجاً فريداً في مجال تقديم أفضل وأرقى الخدمات للطفولة.. سواء كان على مستوى الخدمات الاجتماعية أو التربوية أو الصحية والعلاجية أو الإنسانية والبيئية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة: إن حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يحرص على إيلاء كافة مشاريع الطفولة كل الاهتمام والرعاية.. وعلى نفس النهج والخطى سارت إماراتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. خدمة للطفولة وتوفير أسمى سبل الرعاية الكريمة لها.

ورفعت سموها أسمى آيات التقدير والعرفان للمقام السامي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. مثمنين جهود سموها في مجال الطفولة والأمومة والمرأة.. وتظل سموها هي مرجعية العمل الإنساني والاجتماعي الخالص من أجل طفولة سعيدة وآمنة إن شاء الله... والتهنئة موصولة للوالدة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.. مقدرين جهود سموها في مجال خدمة الطفولة حتى أضحت الكنز الإنساني الثمين الداعم والمساند لقضايا الطفولة في كافة مراحلها.. كما وجهت شكرها للشيخة أمينة الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، لجهودها المتواصلة في مساندة واحتضان برامج الطفولة والأسرة والمرأة.

وأشارت سموها إلى أن أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تشارك الطفولة الإماراتية في يومها، وتؤكد أن الجائزة ومنذ انطلاقتها الأولى قبل عقدين من الزمن تسعى وبدعم لامحدود من القيادة الرشيدة للاهتمام بإبداعات الطفولة وتشجيع المبدعين وتنمية مواهبهم وملكات الإبداع والتفوق والتميز لديهم إلى جانب تشجيع المنافسة البناءة في كافة المجالات والأنشطة وإيجاد المناخ المحفز للطفولة واستقطابهم في نشاطات مثمرة.

دعم

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات في صدارة الدول الداعمة والراعية للطفولة وذلك بشهادة منظمة اليونيسف وكافة المنظمات الراعية للطفولة عربيا وعالميا.

وقالت سموها «يسعدنا جميعاً ويطيب لنا ونحن نحتفل بيوم الطفولة الإماراتية أن نجدد الولاء الخالص لقيادتنا.. والانتماء للوطن الغالي والوفاء لكل طفل يعيش في ربوع أرض الخير.. إماراتنا الحبيبة.. وكل عام والطفولة الإماراتية بخير».