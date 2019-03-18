محمد بن راشد: حريصون على تعزيز العلاقات مع جميع الدول

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتقارب مع جميع الدول والشعوب بما يحقق المصالح الوطنية العليا لدولتنا وهذه الدول.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر سموه بزعبيل مساء أمس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق.

ورحّب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف.. مؤكداً سموه عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية أفغانستان على مختلف المستويات.

وتباحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور محمد أشرف غني حول سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار وبناء شراكة اقتصادية تقوم على المنافع المشتركة للجانبين. وتركز الحديث بين سموه والرئيس الأفغاني حول إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاستفادة المتبادلة من الخبرات والطاقات البشرية والمادية المتوافرة لدى البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالأفكار الطيبة التي طرحها الدكتور محمد أشرف غني.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، وعبدالفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة.

إلى ذلك، زار الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، يرافقه عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان أمس صرح زايد المؤسس في أبوظبي، في إطار زيارته الرسمية للدولة.