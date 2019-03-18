خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة البندري بنت عبدالرحمن

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

من جانب آخر بعث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مايكل دي هيغينز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا.