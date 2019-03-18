الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع زيمبابوي

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بإيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، وبالوفد الرفيع الذي يرافقه في زيارته الرسمية الأولى للدولة. وتناولت المباحثات التي أجراها الرئيس الزيمبابوي مع القيادة الرشيدة للدولة مختلف الموضوعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبوجه خاص مشاريع البنية التحتية والتعدين والرعاية الصحية والتعليم.

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت في عام 2018 حزمة مساعدات لمستشفى هراري المركزي في زيمبابوي التي اشتملت على معدات طبية وأمصال للكوليرا، وذلك في أعقاب الزيارة التي قامت بها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي لزيمبابوي.

إلى ذلك، زار إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض رئيس زيمبابوي مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الرئيس الزيمبابوي في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما زار رئيس جمهورية زيمبابوي، والوفد المرافق له، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير.

واستهل الرئيس الزيمبابوي والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجوّل الرئيس الزيمبابوي والوفد المرافق له، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي، المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الاختصاصيين الثقافيين في الجامع إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.