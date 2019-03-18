«خليفة الإنسانية» توزّع 60 طناً من التمور في الصومال

المصدر: بونتلاند - وام

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 60 طناً من التمور على الأسر المحتاجة في مدينة بوصاصو في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.

واستفاد من التمور دار الأيتام ودار اللاجئين وآلاف السكان من قريتي قاو وعيلايو في الولاية.

وأثنى المستفيدون من التمور على المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات، موجهين شكرهم إلى الإمارات حكومة وشعباً وإلى مؤسسة خليفة الإنسانية على جهودها في تخفيف العبء عن الفقراء والمحتاجين في أنحاء المعمورة.

ويعد توزيع التمور أحد البرامج الإنسانية الدائمة التي تقوم بها المؤسسة سنوياً، إضافة إلى مشروع توزيع التمور خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقاً من إدراكها لاحتياجات الأسر المحتاجة في العديد من الدول وما تمثله هذه الثمرة من وجبة رئيسة مهمة لأفراد الأسرة كافة.