مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين دائرتي «تنمية المجتمع» و«الصحة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة بأبوظبي، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ودراسة تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تعزيز صحة ورفاه مجتمع إمارة أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقية كلٌ من الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس دائرة الصحة، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ووقع المذكرة كلٌ من محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وفهد النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع.

خبرات

وستعمل الجهتان بموجب المذكرة على وضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بصحة المجتمع. كما سيقوم الطرفان بالتعاون في دراسة وتنفيذ مشاريع ومبادرات صحية مشتركة تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحية لمجتمع الإمارة بكافة شرائحه، ونصت المذكرة كذلك على تشكيل لجنة مشتركة تهدف لأغراض التنسيق المستمر بين الطرفان.

طموح

وقال رئيس دائرة الصحة: «إن طموحنا في تحقيق رؤيتنا» أبوظبي مجتمع معافى «لا حدود له ولن تتوقف الجهود للمضي في ترسيخ الصحة كنهج وأسلوب حياة مستدام لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون المشاركة الإيجابية من كافة الشركاء المعنيين».

مشاريع

ومن جانبه قال رئيس دائرة تنمية المجتمع: «تحرص دائرة تنمية المجتمع على تفعيل دور كافة شرائح المجتمع. ومن هذا المنطلق، سنعمل بالتعاون مع دائرة الصحة، على إطلاق المشاريع والمبادرات التي ستكون بمثابة حجر زاوية، ليكون كل فرد في إمارة أبوظبي على وعي تام بأهمية التمتع بثقافة الصحة البدنية».