محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تدعم جهود تعزيز السلام في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلاده.

جاء ذلك خلال محادثات رسمية عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وقال سموه إن الدولة حريصة على مواصلة دعمها للجوانب الإنسانية والتنموية التي ترتقي بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني والقطاعات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس الأفغاني والوفد المرافق إلى الدولة متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والتنمية والازدهار،

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى جهود دعم الإعمار والتنمية والسلام في أفغانستان.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

من جانبه أعرب الرئيس الأفغاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مثمناً الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة في دعم الشعب الأفغاني من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف مناطق أفغانستان. ‌‌‌‌‌وأكد الجانبان في ختام لقائهما سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.. كما أكدا أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان وترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأفغاني والوفد المرافق. ودون الرئيس الأفغاني كلمة في سجل كبار زوار قصر الرئاسة أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من النمو والتطور في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.

كما حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق للرئيس الضيف والذي يضم كلاً من: فضل محمود فضلي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية، وحمد الله محب مستشار الأمن الوطني، والبروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، وأجمل غني مستشار رئيس الجمهورية، ونديمة سحر الرئيس العام للإدارة المستقلة للتعليم الفني، والتخصصي وعبدالسلام رحيمي رئيس مكتب الرئيس، ومحمد هارون جخانسوري نائب رئيس المكتب، وعبدالفريد زكريا سفير فوق العادة ومفوض أفغانستان لدى الدولة، وسهراب أحمد سكرتير الرئيس الأفغاني. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الدكتور محمد أشرف غني. توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وأفغانستان في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان، أمس في قصر الرئاسة، أربع مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة، وقعها من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومن جانب أفغانستان البروفيسور محمد همايون قيومي، ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية وقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي، والبروفيسور محمد همايون قيومي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والبروفيسور محمد همايون قيومي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل أمس الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. وجرت للرئيس الضيف لدى وصوله قصر الرئاسة في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية أفغانستان، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. بعدها صافح الرئيس الأفغاني كبار مستقبليه من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة، وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.