شرطة رأس الخيمة تغلق طريق وادي البيح

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إغلاق الطريق المؤدي إلى وادي البيح نظراً لجريان الوادي وارتفاع منسوب المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة.

وحذرت شرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات على الطرق الرئيسية والداخلية بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار والانتباه للطريق، كما تم توزيع الدوريات المرورية على مختلف شوارع الإمارة والطريق المؤدي إلى المناطق الطبيعية والأودية الجبلية لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.

وأشارت إلى أن الفرق الهندسية تعمل على إصلاح تعطل الإشارات الضوئية على تقاطع الرمس وتقاطع أسواق الخليج وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.