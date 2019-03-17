محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأفغاني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه بزعبيل مساء اليوم الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف ..مؤكدا سموه عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية أفغانستان على مختلف المستويات.

وتباحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور أشرف غني حول سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار وبناء شراكة اقتصادية تقوم على المنافع المشتركة للجانبين.

وتركز الحديث بين سموه والرئيس الأفغاني حول إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاستفادة المتبادلة من الخبرات والطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب بالأفكار الطيبة التي طرحها فخامة الدكتور محمد أشرف غني ..مؤكدا سموه حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتقارب مع جميع الدول والشعوب بما يحقق المصالح الوطنية العليا لدولتنا وهذه الدول.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعبدالفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية.