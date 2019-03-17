محمد بن زايد والرئيس الأفغاني يبحثان تعزيز علاقات التعاون وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية..علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال محادثات رسمية عقدت اليوم في قصر الرئاسة بزيارة الرئيس الأفغاني والوفد المرافق إلى الدولة متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية إضافة إلى جهود دعم الإعمار والتنمية والسلام في أفغانستان.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تولي اهتماما بالغا بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلاده.



وقال سموه إن الدولة حريصة على مواصلة دعمها للجوانب الإنسانية والتنموية التي ترتقي بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني والقطاعات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.



من جانبه أعرب الرئيس الأفغاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مثمنا الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة في دعم الشعب الأفغاني من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف مناطق أفغانستان.

‌‌‌‌‌ وأكد الجانبان في ختام لقائهما سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة..كما أكدا أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان وترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.



وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما للرئيس الأفغاني والوفد المرافق.



ودون الرئيس الافغاني كلمة في سجل كبار زوار قصر الرئاسة أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة، منوها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النمو والتطور في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.



حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و سعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وسعادة مريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.



كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس الضيف والذي يضم سعادة كل من .. فضل محمود فضلي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية وحمد الله محب مستشار الأمن الوطني والبروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية وأجمل غني مستشار رئيس الجمهورية والسيدة نديمة سحر الرئيس العام للإدارة المستقلة للتعليم الفني والتخصصي وعبدالسلام رحيمي رئيس مكتب فخامة الرئيس ومحمد هارون جخانسوري نائب رئيس المكتب وعبدالفريد زكريا سفير فوق العادة ومفوض أفغانستان لدى الدولة والسيد سهراب أحمد سكرتير الرئيس الأفغاني.

