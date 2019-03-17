محمد بن زايد والرئيس الأفغاني يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية..توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وأفغانستان في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان اليوم في قصر الرئاسة أربع مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة.. وقعها من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.. فيما وقعها من جانب أفغانستان البروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية وقعتها..معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والبروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والبروفيسور محمد همايون قيومي.

حضر مراسم توقيع المذكرات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و سعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وسعادة مريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.

كما حضرها الوفق المرافق للرئيس الأفغاني.