شاب في رأس الخيمة عمره 23 سنة ويرتكب مخالفـات بـ 1,158,000 درهم

تمكن فريق الحملات التفتيشية المرورية بمركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ضمن حملة ( تواجدي ) المرورية من ضبط مركبة عليها عدة مخالفات مرورية بلغت غرامتها مليون ومائة و ثمانِ وخمسين ألف درهم.

وصرح العقيد وليد محمد جمعة رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، بأن صاحب المركبة مواطن يبلغ من العمر ( 23 ) عاماً، تم ضبط مركبته خلال حملة ( تواجدي ) المرورية وهي منتهية الترخيص وعند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي تم الكشف عن المخالفات المرتكبة والتي بلغ اجمالها ( 1251 ) مخالفة، ( 1200 ) مخالفة بسبب السرعة الزائدة، و( 51 ) مخالفة فقط تحت بند مطلوب للحجز، حتى بلغ مجموع غرامة المخالفات جميعها قيمة ( 1.158000 ) درهم.

وأضح رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، أن هذه الغرامة تعد الأكبر قيمة لاجمالي المخالفات المرورية المرتكبة التي شهدتها طرق الإمارة خلال هذه الفترة، حيث رصدت أجهزة ضبط السرعة ( الرادارات ) المركبة المخالفة، في مختلف طرق الإمارة وقد تجاوزت حد السرعة القانونية المقررة على الطرق بسبب سرعتها القصوى، وعليه تم ضبطها ليبلغ مجموع غرامة مخالفاتها ما يفوق المليون درهم، فضلاً عن تعرضها لتراكم مخالفات الاستيقاف والحجز، وغيرها من المخالفات المرورية الأخرى التي يجرمها قانون السير والمرور في الدولة.

ومن جانبه، أشار الرائد محمد جابر النعيمي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة المعمورة الشامل، إلى أن فريق حملة ( تواجدي ) التفتيشية ضمن منطقة اختصاص مركز شرطة المعمورة الشامل، قد ضبط المركبة ليرصد تلك القيمة الإجمالية من المخالفات المرورية المسجلة ضدها وهي "قياسية وتشكل أكبر حصيلة مخالفات ضبطت وحررت في طرق الإمارة خلال هذه الفترة، موجهاً السائقين بضرورة أخد الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق وضبط السرعة والالتزام باللوائح والقوانين المرورية التي على الطريق تجنباً لارتكاب المزيد من المخالفات والغرامات المرورية الفادحة."