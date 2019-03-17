المصدر: دبي -شيرين فاروق

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال الإحاطة الإعلامية حول جهود وإنجازات الوزارة في ملف التوطين إن الوزارة تسعى إلى تحقيق توطين بنسبة 5% في القطاع الخاص كأحد أهداف الأجندة الوطنية 2021.

وقال: نسعى لزيادة أعداد المواطنين في الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وتم استقطاب 11 ألف و681 مواطن العام الماضي فيما جرى خلق 20 ألف و225 فرصة عمل عُرضت على المواطنين العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الإرشاد المهني بلغ 18 ألف و235 العام الماضي وتم إطلاق 10 مسرعات حكومية بينما بلغ عدد الأيام المفتوحة للتوظيف العام الماضي 100 يوم. ووصل المستوى المهاري للوظائف التي يشغلها المواطنون إلى 98 في المئة.

وأوضح: 92 في المئة من المواطنين تم توظيفهم العام الماضي في 5 أنشطة اقتصادية هامة، وهناك مبادرات لخلق 30 ألف فرصة عمل للمواطنين العام الحالي في القطاع الخاص.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطلق عدة مبادرات العام الجاري أهمها التوظيف الذاتي عبر استغلال الكوادر الوطنية في الإطار الذي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية فيما يتوقع أن يبلغ عدد القوى العاملة في الإمارات 610 ألف مواطن عام .2031