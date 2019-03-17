وفد الإمارات يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، انعقد اجتماع لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها، وذلك أثناء مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو واحد من سلسلة لقاءات جرت ما بين أمينة محمد والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث تم في هذه اللقاءات استعراض الإنجاز المحرز خلال الفترة الماضية، وشمل ذلك تشكيل المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وإنشاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الإنجازات في مسيرة التنمية. واستعرض لوتاه خبرة الإمارات وسلط الضوء على جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.