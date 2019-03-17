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تعاون

وفد «الوطني» يختتم زيارة إلى المغرب

أمل القبيسي والحبيب المالكي خلال توقيع مذكرة تفاهم | من المصدر

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  • أبوظبي - البيان
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اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، زيارة ناجحة للمملكة المغربية، التقى خلالها سعد الدين العثماني رئيس الوزراء، والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمغرب.وشهدت الزيارة كذلك التوقيع على مذكرتي تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلسين، كل على حدة، إلى جانب مشاركة وفد المجلس في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، علاوة على زيارة عدد من المشاريع الإماراتية التي يجري تنفيذها في العاصمة الرباط.

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