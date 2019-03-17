«الوطني» يناقش بعد غد مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر بعد غد بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

ويوجه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الأحادي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».

ويطلع المجلس في بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك».