الكشف عن أسماء الفائزين بـ«جوائز الصحة السنوية» غداً

المصدر: دبي - البيان

يترقّب القطاع الصحي في الدولة، بمنشآته الطبية (الحكومية والخاصة) وجميع العاملين فيه لحظة الكشف عن أسماء الفائزين بـ«جوائز الصحة السنوية»، التي تحين صباح غد، خلال حفل التكريم، الذي يأتي ختاماً لأعمال الدورة الثالثة للجوائز. وتعد جوائز الصحة السنوية ثمرة التعاون الوثيق بين هيئة الصحة بدبي و«مجلة الصحة»، وهي تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والتفوق في أوساط القطاع الصحي والعاملين فيه على مستوى الدولة، وحفز الكوادر البشرية على تبني وتنفيذ الأفكار المبتكرة والمبدعة، في إطار تنافسي إيجابي يضم القطاع الصحي (الحكومي والخاص).

وأوضحت فاطمة عباس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، أن أعمال تقييم المرشحين قد انتهت مؤخراً، وأسفرت عن 42 فائزاً من إجمالي الطلبات المقدمة للجوائز التي تجاوز عددها 550 طلباً، في تطور لافت لمعدلات الإقبال على الجائزة.

وأشارت إلى أن هيئة الصحة بدبي حرصت على تحديث فئات ومعايير جوائز الصحة بما يخدم رؤية دبي 2021، ويعزز التوجهات العامة للدولة فيما يخص الشأن الصحي، حيث تم إضافة كل من جائزة السياحة الصحية وجائزة أفضل مؤسسة صديقة لأصحاب الهمم والمؤسسة المتميزة في المسؤولية المجتمعية، وذلك في (2018)، كما تم إضافة فئات جديدة للجائزة، منها: المؤسسة المتميزة في التعليم الصحي وطبيب الأسنان المتميز وأفضل ممارس في الطب المساند (2019).