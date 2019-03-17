«اللجنة الوطنية» تبحث الاستعدادات للانتخابات

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الثاني الذي عُقد برئاسة معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الثاني على محضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانتخابات، واطلعت على دراسة بشأن تطوير الأنظمة الذكية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تم إعدادها من لجنة الأنظمة الذكية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، والتباحث في سبل تطوير العملية الانتخابية بما يواكب جميع التطورات التي تساهم في التجربة الانتخابية القادمة وتسهيل إجراءاتها على الناخبين، بما يجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة على الشكل الأمثل وبما يمكن من الوصول إلى تقديم الخدمات الذكية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في جميع المجالات. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والاطلاع على التصورات الإعلامية وسبل تعزيز الهوية المرئية، لضمان أفضل الوسائل الممكنة التي تحقق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع الإماراتي.

إنجازات

وقال معالي عبدالرحمن محمد العويس: اليوم تستعد دولة الإمارات لمحطة جديدة من محطات العمل الوطني تستكمل فيها مسيرة إنجازات الدورات الانتخابية الثلاث السابقة التي تأتي ترجمة لبرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي يهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي عبر بناء تجربة برلمانية تترسخ فيها قيم الشورى والمشاركة السياسية، وتتحقق من خلالها تطلعات أبناء الوطن بالمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأضاف معاليه: قدمت التجارب الانتخابية السابقة نماذج مشرفة في الوعي السياسي لدى المواطنين تجلت بوضوح في حرصهم على المشاركة السياسية تعزيزاً لهويتهم الوطنية وحفاظاً على مكتسبات دولتهم ومنجزاتها التاريخية دعماً لرؤى القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية دولة الإمارات وتفوقها في جميع المجالات، وصولاً إلى بناء نموذج تنموي وحضاري متقدم يحتذى به على مستوى العالم يعتمد على قدرات وطاقات أبنائه لدفع مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل لأجياله القادمة. وقال معاليه: نتطلع دائماً إلى مواكبة توجهات دولة الإمارات الرامية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع تشكيل لجان الإمارات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وتعد لجان الإمارات أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي ستعمل عن كثب في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.

تفاعل

شكر معالي عبدالرحمن العويس دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات على التفاعل الإيجابي والتعاون المستمر وسرعة الاستجابة لتشكيل لجان الإمارات الخاصة بانتخابات 2019، وبين معاليه أن تشكيل لجان الإمارات يدعم اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ وإدارة الانتخابات، كما أنه سينعكس إيجاباً على سير العملية الانتخابية بشكل عام. وأضاف معاليه: «يعد تشكيل لجان الإمارات خطوة ذات أهمية بالغة نظراً لدورها المحوري في إدارة المشهد الانتخابي في دولة الإمارات، والذي ستعمل في إطاره لجان الإمارات إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات من إعداد وإدارة وتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019».