مذكرة لتنفيذ برامج تدريب في القطاع العقاري للمواطنين والمواطنات

المصدر: دبي ـ البيان

شهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد دبي العقاري للتعاون في تنفيذ برامج للتدريب المهني في القطاع العقاري للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل.

أبرمت مذكرة التفاهم على هامش اختتام فعاليات منتدى الطلبة «توطين 360» الذي عقد مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقع المذكرة فاطمة الحوطي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة وهند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وقالت فاطمة الحوطي إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد دبي العقاري يأتي في إطار منهجية الوزارة الجديدة في التعامل مع ملف التوطين من خلال تنفيذ وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.

وأكدت أن تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل على المتطلبات الوظيفية التي يحتاجها العمل في المنشآت الخاصة العاملة ضمن القطاع العقاري سيوفر فرصاً وظيفية واعدة ومناسبة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي العقاري: «جاءت اتفاقيتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك، لنسهم من خلال معهد دبي العقاري في تمكين قدرات الشباب المواطنين وتأهيلهم لخدمة القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً».