إطلاق مبادرة تنفيذ رؤية المحضونين بمركز «إنجاز» في «المارينا التجاري»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال مركز رؤية المحضونين، مبادرة تنفيذ الرؤية في مركز الخدمة «إنجاز» بمركز المارينا التجاري، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الهدف من تلك المبادرة يتمثل في فتح قنوات جديدة للمتعاملين لتسهيل عملية تنفيذ رؤية المحضونين، تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفي إطار الاهتمام بتوفير جميع السبل الممكنة لضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تسهم في تطوير قدراته ومهاراته بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن تلك الخطوة تعزز وتمكّن لفهم حقوق الأطفال المحضونين، ومسؤوليات الأسرة والمؤسسات الحكومية تجاه هذه الفئة من المجتمع، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لضمان تنشئة الأجيال على أسس سليمة، وتقديم كل سبل الرعاية لهم وعدم المساس بحقوقهم أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة.

بيئة آمنة

من جهته، قال يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، إن مركز رؤية المحضونين بدائرة القضاء، يعنى بتوفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال، تشعرهم بالتكامل والاستقرار في أوقات تنفيذ الرؤية، مع العمل الدؤوب من أجل تفادي تأثرهم من تبعات الخلافات، وإيجاد بيئة خالية من التوترات، سعياً إلى العيش المستقر الذي لا يترك آثاراً سلبية على الطفل.

وأضاف: يسعى المركز في إطار تحقيق رسالته المتمثلة في حماية مصالح الأطفال المحضونين، وضمان تلقيهم الرعاية اللازمة، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام؛ إلى توفير كل السبل للمحضونين وذويهم من أجل تنفيذ الرؤية في أجواء إيجابية، وبكل مرونة وسلاسة من خلال التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات المقدمة، فضلاً عن استخدام أحدث الوسائل التقنية لتوفير الرؤية الإلكترونية في الحالات التي يصعب معها الرؤية المباشرة، وفق ضوابط وإجراءات محددة منوطة بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون.