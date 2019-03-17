«إدارة أمن الهيئات» في دبي تشارك مدرسة الشافعي تكريم المتفوقين

المصدر: دبي - البيان

شاركت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي مدرسة الشافعي تكريم الطلاب المتفوقين، وكان على رأس المشاركين اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد محمد حمدان دلموك، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد محمد عبد الله، مدير إدارة أمن المنشآت، والمقدم هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات، وعدد من الضباط والأفراد.

وقال اللواء الغيثي إن الإدارة العامة قامت بتوفير قاعة التكريم والاحتفال ضمن الشراكة المجتمعية التي تقوم بها مع كل المؤسسات والهيئات، لا سيما التعليمية منها، مؤكداً حرصها على أن يكون التكريم والاحتفال لتفعيل الشراكة المجتمعية وتعريف النشء بمهام وأعمال المؤسسة الأمنية وإيجاد حلقة وصل وتواصل إيجابي مع أبنائنا الطلاب.