وفد نيوزيلندي يزور جامع الشيخ زايد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

قام وفد من لاعبي منتخب نيوزيلندا المشارك في بطولة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، رفقة عائلاتهم وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة، أمس بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي؛ تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات ضحايا العمل الإرهابي الأخير بمسجدين في نيوزيلندا.

وقال أعضاء الوفد إن زيارتهم لجامع الشيخ زايد تأتي انطلاقاً من القيم المشتركة التي يؤمن بها البلدان، دولة الإمارات ونيوزيلندا، والشعبان الصديقان في التسامح والتعايش ونبذ التعصب والكراهية، داعين العالم إلى وقفة جادة أمام أفكار العنصرية والكراهية.