جمعية الإحسان الخيرية تكرّم رعاة وشركاء «رمضان أمان 7»

المصدر: عجمان- وام

أقامت جمعية «الإحسان» الخيرية الحفل السنوي لتكريم شركاء ورعاة حملة «رمضان أمان 7» تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية.

وتعد الحملة نموذجاً رائداً، في العمل التطوعي والإنساني وثمرة للتعاون مع قيادات الشرطة في الدولة، والتي تنظم سنوياً تحت شعار «رمضان بلا حوادث» لتحقيق السلامة والأمان للسائقين.

وقال الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي: إن الجمعية وفق رؤيتها الاستراتيجية تؤمن بضرورة الخدمة المجتمعية، من خلال الحفاظ على أرواح الصائمين بالتعاون مع الشرطة والفرق التطوعية في كافة أنحاء الدولة خاصة أن الإحصاءات المرورية بينت أن الحملة أسهمت في انخفاض نسبة الحوادث في رمضان، موجهاً الشكر إلى الجهات التي تضافرت جهودها في تنفيذ الحملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الإحسان» أن الحملة تعتمد في أساسها على التطوع، وتمنح الفرصة لأبناء وبنات الإمارات لإظهار أفضل ما لديهم من قيم سامية، خلال مشاركتهم في الحملة الحائزة على «أفضل تجربة تطوعية عربياً»، ولأن يكون للعمل الإنساني والمجتمعي جانباً مهماً من جوانب التنمية في هذا الوطن، والتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات في سبيل إنجاح الحملة الرمضانية.