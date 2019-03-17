«تحقيق أمنية» تشارك في تنفيذ أمنيات الأطفال من مرضى الكلى

المصدر: أبوظبي - وام

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات طفلين من المُصابين بأمراض الكلى، وذلك ضمن مُشاركتها مع مدينة الشيخ خليفة الطبية في الاحتفال باليوم العالمي للكلى، الذي يُعدّ حملة توعية عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكلى.

شهد الاحتفال الدكتورة زبيدة الإسماعيلي، رئيس قسم وحدة الكلى للأطفال، وعدد من المديرين وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية والأطفال المرضى وعائلاتهم جنباً إلى جنب مع إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وثمّن هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، الجهود الكبيرة والمُتميّزة للأطباء والعاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية في العناية بالأطفال المرضى، والحرص على تقديم أرقى الخدمات الصحية المُتطوّرة، جنباً إلى جنب مع دعم جهود المؤسسة الإنسانية في إدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عبر تحقيق أمنياتهم.

وأوضح الزبيدي: «يُسعدنا أن نتمكّن في الأشهر الأولى من عام التسامح، من تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، وإدخال السعادة على قلوبهم، وتعزيز الأمل والتفاؤل في نفوس عائلاتهم».

من جانبها أشادت إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية بالجهود الإنسانية الكبيرة لمؤسسة «تحقيق أمنية».