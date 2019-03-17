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احتفال

شرطة أبوظبي تثمّن دعم القيادة ورعايتها أطفال الإمارات

الشرطة المجتمعية خلال احتفالاتها بيوم الطفل الإماراتي | من المصدر

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
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احتفلت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بمناسبة يوم الطفل الإماراتي مثمّنة دعم القيادة الرشيدة ورعايتها لأطفال الإمارات.

وقال اللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي: إن دولة الإمارات سخرت مؤسساتها الحكومية والخاصة لرعايته والاهتمام بتطويره وتنمية مداركه ومعارفه، والأخذ بيده نحو الإبداع والتميز، من واقع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصدار قانون وديمة الاتحادي، بشأن حقوق الطفل ليبقى شاهداً على حزم الدولة وعدم تهاونها في الحفاظ على حقوقه منذ ميلاده حتى بلوغه بما يضمن البيئة الصحية والاجتماعية والفكرية.

ورحب بطلاب مدرسة الإمارات الخاصة، لمشاركتهم في الاحتفال مؤكداً أن تخصيص يوم لأطفال الإمارات يشكل حافزاً للأسر للاهتمام بأبنائها.

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