«مرور أبوظبي» تُسعد الأطفال المرضى في المستشفيات

المصدر: أبوظبي - البيان

أدخلت وفود من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، البهجة والسرور إلى الأطفال المرضى في مستشفيات أبوظبي، والعين، والظفرة، بتقديم الهدايا لهم بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

وأكدت تعزيز وقاية النشء من حوادث المرور، وتوفير مقاعد الجلوس المخصصة لهم في المركبات.

واعتبر المقدم أحمد خادم القبيسي رئيس قسم الضبط المروري في المديرية خلال زيارة الأطفال في مستشفى يونيفرسال بأبوظبي توفير السلامة المرورية لهم من أهم الأولويات بتنفيذ المبادرات لوقايتهم من التعرض للحوادث.

وقال الرائد منصور صالح المنصوري خلال زيارة وفد المديرية الأطفال بمستشفى المفرق، إن مشاركة شرطة أبوظبي بالاحتفال بيوم الطفل تهدف إلى توجيه رسائل مجتمعية حول أهمية السلامة المرورية للأطفال.