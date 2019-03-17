«إرادة» يوفّر عقار «ناركان» لعلاج تسمم الأفيون في سيارات إسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم يقوم من خلالها المركز بإمداد سيارات إسعاف دبي ببخاخ عقار «ناركان» المُستخدم في علاج حالات التسمم الحرجة الناجمة عن تعاطي «الأفيونات».

ويمثّل هذا العقار أهمية كبيرة في تفادي التعقيدات الصحية الجسيمة الناجمة عن الجرعات الزائدة، التي قد تؤدي أحياناً إلى وفاة متعاطي المؤثرات العقلية، وإعطاء مرضى الإدمان فرصة جديدة للحياة، ومواصلة العلاج حتى التعافي التام من هذه الآفة الخطيرة التي تتطلب تضافر جهود المجتمع في التصدي لها بهدف القضاء عليها.

وقّع المذكرة الدكتور عبد القادر الخياط، رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بالإسهام في دعم كل الجهود الرامية إلى القضاء كليَّة على آفة الإدمان التي تشكل ظاهرة دخيلة ومنبوذة لما لها من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة وتأثيرات سلبية على المجتمع بصورة عامة.

ويعكس التعاون بين مركز إرادة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرص مؤسسات المجتمع، لا سيما المعني منها، على التصدي بكل حزم لآفة التعاطي بما تحمله من مخاطر، وما تستدعيه من تكامل الجهود والمبادرات والمشاريع اللازمة لرفع مستوى الوعي العام بخطورة هذه الآفة، وتوسيع دائرة التعريف بما قد تتسبب فيه من مخاطر قد تصل إلى حد الوفاة، من أجل ضمان مجتمع سليم وصحي خالٍ من مثل تلك الظواهر الدخيلة.

دورات تدريبية

بموجب مذكرة التفاهم سيزوّد مركز «إرادة» سيارات الإسعاف ببخاخات عقار «ناركان»، الذي لا يُغني عن ضرورة تلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة في العيادات والمستشفيات، ولكنه يسهم في الإنقاذ السريع في الحالات الطارئة، حيث سيتولى المركز مسؤولية تدريب الأطباء وفنيي الطب الطارئ المتقدم في مؤسسة الإسعاف على طريقة استخدام العقار من خلال دورات تدريبية بدأت بالفعل بورشة عمل ركزت على الطريقة المثلى لاستخدام العقار.