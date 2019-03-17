مفوضية اللاجئين في ماليزيا تشيد بالدور الإنساني للإمارات

المصدر: كوالالمبور - وام

أشاد توماس ألبريجيت ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ماليزيا بالدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والمساعدات التنموية والاهتمام بالتعليم.

جاء ذلك عقب تدشين خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، وسحر علي الزعابي ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، المساعدات المقدمة من مؤسسة خليفة لدعم التعليم للاجئي الروهينجا، بحضور ممثل الأمم المتحدة في ماليزيا، وذو الكفل بن إسماعيل مدير عام شؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المرأة والأسرة والمجتمع الماليزية.

وتطرق سفير الدولة - خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الشأن - إلى إنجازات الإمارات في مجال المساعدات الخارجية.