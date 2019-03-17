نهيان بن مبارك يحضر أفراح الهاملي والمنصوري

المصدر: العين- وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محسن مسري الهاملي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة المرحوم محمد محمد مبارك آل سالمين المنصوري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بميدان الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات - اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتضمن الحفل فقرات وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.