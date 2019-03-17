«علاج أمراض القلوب» للجالية البنغالية في ملتقى راشد بن محمد الشتوي

المصدر: دبي ــ البيان

استضاف ملتقى راشد بن محمد الشتوي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يومي الخميس والجمعة الماضيين، فضيلة الشيخ مطيع الرحمن الواعظ بمكتب التعاون والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام بالسعودية، حيث ألقى محاضرة باللغة البنغالية حضرها حشد كبير من الجالية البنغالية المقيمة بالدولة، وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة الجمعة الماضية في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار.

وتناول الشيخ مطيع الرحمن أنواع القلوب وصفاتها في القرآن والسنة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صدق الله العظيم، كما تناول بالشرح والتفصيل أمراض القلوب وذكر منها مرض الشبوهات ومرض الشهوات، مبيناً أسباب أمراض القلوب، وكيفية علاجها على ضوء القرآن الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، ألقى الدكتور عبدالله الكمالي محاضرة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف المسلمين من سنته الشريفة عليه أفضل الصلاة والتسليم.